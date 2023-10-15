Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD tarafından gelen talep üzerine yapılan görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ile Gazze’deki insani durumun ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, her iki bakanın, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin de izlenimlerini paylaştıkları kaydedildi. Bakanların ayrıca, NATO genişlemesi hususunu da görüştükleri ifade edildi.