Düzce Üniversitesi öğretim görevlisinin depremzede öğrenciyle konuşması gündem oldu: 'Sanki atom bombası attılar'

Düzce Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan bir kişinin depremzede öğrencisiyle konuşması sosyal medyayı ayaklandırdı. Adının Ömer Sivrikaya olduğu belirtilen öğretim görevlisi, herkesi kızdırdı.

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Geçtiğimiz ay yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 10 ili etkilemiş ve binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Binlerce vatandaşın cansız bedeninin enkazda kaybolduğu iddia edilirken, evi hasarlı vatandaşlar da otellere, yurtlara ve cezaevlerine yerleştirilmişti.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen depremin ardından sosyal medyada paylaşılan bir ses kaydı herkesi öfkelendirdi. Düzce Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan bir şahıs, öğrencisinin depremzede olduğunu bilmesine rağmen ısrarla röportaj istedi. Depremzede öğrenci "hocam röportaj yapacak kimse yok, şehir yok zaten" sözlerine "bırak ya sanki atom bombası attılar" şeklinde cevap veren ve adının Ömer Sivrikaya olduğu iddia edilen şahsa tepki yağdı.

Çaresiz öğrencinin kalacak yeri olmadığı için cezaevinde kaldığını söylemesiyle "ne yaptın da cezaevine düştün" ifadeleriyle alay eden şahıs, konuşma boyunca röportaj ısrarı yaparak ve alaycı bir tavırla konuşarak herkesin sinir uçlarıyla oynadı.

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