Noter ücretlerine yüzde 100 zam

Noterlik işlemlerinden alınan ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Noter ücretlerine yüzde 100 zam

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre yeni fiyatlar belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL’den az, 4 bin TL’den fazla olamayacak.

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8.66 TL’den 17.32 TL’ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391.91 TL’den 783.82 TL’ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11.88 TL’den 23.76 TL’ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3.71 TL’den 7.42 TL’ye çıkarıldı.

İstanbul'da bazı metro seferleri saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak İstanbul'da bazı metro seferleri saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak
Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor
İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!' Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!'
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor' Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor'
Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler
Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış
İslam Memiş tarih verip uyardı: 3 gün sonra altın bu seviyeye çıkacak İslam Memiş tarih verip uyardı: 3 gün sonra altın bu seviyeye çıkacak