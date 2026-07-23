Dünya Kupası Finalinde Yasa Dışı Bahise 12 Tutuklama
2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 13'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
Soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da, yapay zeka destekli "AVCI" programı ve saha istihbaratıyla tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.
Bahis sitelerine entegre PANEL sisteminin yanı sıra hesap kullandıran kişilerin telefonlarının, kartlarının ve fiziki paraların bulunduğu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanmıştı.
Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.
Kaynak: AA