Galatasaray'ın 35 Kişilik Avusturya Kamp Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere akşam saatlerinde Avusturya'ya hareket etti. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin 35 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından yeni sezon öncesi hazırlık kampı için Avusturya’ya gitti.

GALATASARAY'DAN AVUSTURYA KAMPI

23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte iki hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçında 24 Temmuz’da Monza ile karşılaşacak Galatasaray, ikinci maçında ise 27 Temmuz’da Venezia ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 29 Temmuz’da Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürecek.

35 KİŞİLİK KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."

Kaynak: AA-DHA

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