Düğün konvoyundakileri uyaran yönetmene saldırı

Yönetmen İsmail Güneş, Bağdat Caddesi'nde korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyardığı için saldırıya uğradı.

Düğün konvoyundakileri uyaran yönetmene saldırı

Yönetmen, senarist ve yapımcı İsmail Güneş, İstanbul'da bir düğün konvoyundaki kişileri uyarınca darp edildi. 

AA'nın aktardığına göre yürüyüş yapmak için eşiyle sahile inen yönetmen İsmail Güneş, Maltepe Bağdat Caddesi'nde, korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyardı. Konvoyda bulunan bir grup bunun üzerine Güneş'e saldırdı.

Hastaneye kaldırılan İsmail Güneş, taburcu edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

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