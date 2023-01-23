DSİ, Melen Barajı'nı zamanında bitiremedi; İSKİ dava açtı

İstanbul'a su sağlamak amacıyla Melen Barajı'nın yapılması için 1990 yılında Bakanlar Kurulu'nda karar alındı. DSİ Genel Müdürlüğü ise proje ve onay aşamalarının ardından 2012 yılında barajın inşaatına başladı. Barajın 2016 tarihinde bitirilmesi planlanıyordu, ancak baraj gövdesinde su tutulmasına engel olacak derecede çatlaklar oluşması nedeniyle proje yenilendi. Melen Barajı’nın gövdesinde oluşan çatlakları güçlendirmek için başlayan inşaat çalışmaları, ekonomik nedenlerle 2022'de durdu. DSİ, güçlendirme projesi için geçen günlerde tekrar ihaleye çıktı.

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada, 2016 yılında bitmesi gereken barajın, DSİ tarafından planlanandan 10 yıl sonra, yani 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğüne dikkat çekildi.

“MELEN BARAJI’NIN TAMAMLANAMAMASI İSKİ’NİN MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR”

İstanbul'un küresel iklim değişikliği sürecinden daha az etkilenmesi ve kuraklık durumunda su arzındaki kırılganlığın azaltılması için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılında tamamlanması planlanan Melen Barajı'nın belirtilen bu tarihten önce işletmeye alınmasının İstanbul için önemine işaret edildi. İBB’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul’a su temini için öne çıkan Melen projesi, bir baraj ve üç büyük su isale hattından oluşuyor. Barajda toplanan su, üç isale hattı ile İstanbul’a taşınıyor. Bugün, İstanbul’un içme suyunun yaklaşık üçte biri Melen’den geliyor denilebilir. Ancak su, şu anda, önce barajda toplanmak yerine, baraj yapılamadığı için doğrudan Melen Çayı’ndan çekiliyor. Suyun, barajda toplanamaması ve doğrudan Melen Çayı’ndan çekilmesi de İSKİ için önemli bir elektrik maliyeti oluşturuyor. 2012 yılında ihale edilen baraj, 2016 ya da sonrasında tamamlanabilmiş olsaydı İSKİ’nin maliyetleri artmayacaktı.”

“SUNGURLU BARAJINA ÖNCELİK VERİN”

Açıklamaya göre; İSKİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı'nın zaman kaybetmeden işletmeye alınması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve İSKİ ile teknik koordinasyonun sağlanması için DSİ Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. İSKİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı'nın devreye alınamaması nedeniyle İstanbul'un kısa, orta ve uzun vadede su ihtiyacının karşılanması amacıyla şehre yakın ve emniyetli bir rezervuar olan Sungurlu Barajı'nın yapımına yatırım programında öncelik verilmesini de DSİ Genel Müdürlüğü'nden talep etti.

TESPİT DAVASI AÇILDI

Melen Barajı'nın, DSİ Genel Müdürlüğü’nce açıklanan süreler içinde tamamlanamayarak işletmeye alınmaması nedeniyle İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, meydana gelen zararın tespiti talebiyle Kocaali Sulh Hukuk Mahkemesi'nde geçen 9 Kasım’da tespit davası açtığı aktarıldı. Şu an, yapılan keşif sonucu düzenlenecek bilirkişi raporunun beklendiği öğrenildi.

İMAMOĞLU İNCELEME YAPMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında göreve geldikten sonra Melen projesinde yaptığı incelemelerde, baraj inşaatındaki sorunlara dikkat çekmişti. Aksaklıkların giderilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü harekete geçmiş, çatlayan barajdaki güçlendirme çalışmalarına Haziran 2020 tarihinde başlanmıştı. Ancak, firmanın talebi doğrultusunda 2022 tarihinde güçlendirme işi DSİ tarafından feshedilerek tasfiye edildi. 2023'ün ocak ayında ‘Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı’ ihalesi yapan DSİ'nin, bu işinin süresini 488 gün olarak belirledi. Bu süre içinde güçlendirme projesi yenilenecek ve ardından inşaat çalışmaları başlayacak.