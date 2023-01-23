CHP, Urfa İl Başkanlığı'na yeniden 'kayyım' atadı

CHP’nin Urfa'da 'görevlendirme' krizi daha da büyüdü. Genel Merkez, geçen haftaki kongrede seçilen Ahmet Budak ve il yönetimini görevden aldı, geçen yılın 'kayyım'ı Ferhat Karadağ'ı tekrar atadı.

CHP, Urfa İl Başkanlığı'na yeniden 'kayyım' atadı

 CHP’nin Urfa örgütünde sular durulmuyor. Partinin il örgütünde geçen yıl başlayan yönetim krizi iyiden iyiye büyüdü.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, 14 Ocak'ta yapılan il kongresinde CHP Urfa İl Başkanlığı’na seçilen Ahmet Budak ve yönetimi, CHP Genel merkezi tarafından görevden alındı ve yerine Ferhat Karadağ ve yeni yönetim kurulu üyeleri atandı.

MAHKEME KARARIYLA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda Genel Merkez, Ferhat Karadağ ve yönetimini il başkanlığında atamıştı. Ancak Ahmet Budak mahkeme kararı ile Karadağ'ın yerine 'kayyım' olarak atandı. Mahkemenin kongre yapmak üzere görevlendirdiği Budak ve yönetimi geçen hafta yapılan kongreye tek liste halinde girdi ve seçimi kazanarak yeniden yönetime geçmişti.

FERHAT KARADAĞ’DAN AÇIKLAMA

İl başkanı olarak CHP Genel Merkezi'nin atadığı Ferhat Karadağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonrası CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına atamamız yapılmıştır. Ben ve 30 kişilik asil ve 30 kişilik yedek Yönetim Kurulu, tekrar görevimizin başında olacağız. CHP yönetimi olarak Şanlıurfa'da güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz...”

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