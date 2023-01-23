Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda kent haritasında 'Kanal İstanbul' detayı

İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Kağıthane istasyonu girişine konulan kent haritasında, 'Kanal İstanbul' projesi yer aldı.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda kent haritasında 'Kanal İstanbul' detayı

Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu, dün açıldı. İlk etabı 34 kilometre uzunluğunda olan metro hattı Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)- Arnavutköy ilçelerinden geçiyor. Metro hattında toplam 9 istasyon bulunuyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hattın günlük 800 bin yolcuya hizmet vereceğini duyurdu. 

Metro hattının Kağıthane Kaymakamlığı önündeki Kağıthane istasyonunda dikkat çekici bir detay yer aldı. İstasyon girişine konulan İstanbul haritasında, yıllardır bilim insanları ve kamuoyu tarafından kente getireceği ağır yük ve kent ekolojisine vereceği zarar nedeniyle tepki çeken Kanal İstanbul projesinin yer aldığı görüldü.

Hattın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın projesi" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un er geç yapılacağını söylemişti.  

Erdoğan şunları kaydetmişti: "Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı. İnşallah Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem Boğaz’ın yükünü hafifleteceğiz. Şimdiden altyapısını oluşturmaya başladığımız bu projeyi er -geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız." 

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