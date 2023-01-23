Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: Daha bilinçli bir şekilde sandıklara sahip çıkılacağının mesajını verdi
Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında konuştu.
Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı Babala TV'de düzenlediği "Mevzular Açık Mikrofon" programı hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı. Görüşmedeki izlenimlerini tv100'den Ece Üner ile paylaşan Uğur, şunları söyledi:
"Program hakkındaki görüşleri konuştuk, önceki seçimlerde ulaşılamayan sandıkları konuştuk. Bu defa daha fazla isimle daha bilinçli bir şekilde sandıklara sahip çıkılacağı mesajını verdi, bence.
Bu sefer herkes daha hazırlıklı gibi seçime. Elbette daha önce de hazırlardır ama teknolojik aksaklıklar, irtibat, iletişim sorunları sanıyorum bu seçimde tekrarlanmayacak. Ben öyle bir izlenim aldım kendisinden. Kendileri çok hazırlar."
Hakan Ural: Bizim adımız ne biliyor musunuz, yalaka Güncel 23 Ocak 2023 20:01
İspanya’nın uyuşturucu operasyonu Türkiye ve Yunanistan'a uzandı Güncel 23 Ocak 2023 19:20
İstanbul’da açık artırmayla ev kiralama dönemi başladı Güncel 23 Ocak 2023 18:31
Hevra grubunun iki üyesi Kürtçe şarkı söylediği için gözaltına alındı Güncel 23 Ocak 2023 18:15