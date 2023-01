Bir çocuğun 'Annem karne hediyesi et aldı' sözlerine ilişkin Mansur Yavaş'tan açıklama: 'Çocuklarımıza bunu yaşatmaya hakkımız yok'

Karne gününde annesiyle kasaba giden bir çocuğun, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" sözlerini sarf etmesi gündeme oturdu.

Birçok siyasetçi konu üzerinden iktidara yüklenirken; dün Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da açıklamalarda bulundu.

''ÇOCUKLARIMIZA BUNU YAŞATMAYA HAKKIMIZ YOK''

''Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında ‘Annem karne hediyesi olarak et aldı’ diyen evladımızı içimiz burkularak izledik'' diyen Yavaş, ''Bizlerin çocuklarımıza bunu yaşatmaya hakkımız yok. İşte biz bunu bize gelen maillerden, yaptığımız araştırmalardan öğrendiğimiz için Ankara’dakiler çok şanslı. İlk defa bütün Türkiye’de sadece Ankara’da çocuklarımız protein alsınlar diye, bir yıldır her ay 200 bin aileye et, 55 bin aileye süt desteğinde bulunuyoruz. Yine Türkiye’de ilk kez onlar üşümesinler diye, 180 bin aileye doğal gaz desteğini geçen yıl başlattık'' sözlerini sarf etti.