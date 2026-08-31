Dron Affetmedi: Polis Noktasını Görüp Koltuk Değiştiren Sürücü Havadan Yakalandı

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı’nda dron destekli geniş kapsamlı bir trafik denetimi başlattı. Uygulama noktasına doğru seyir halinde olan bir araç sürücüsü, polis ışıklarını ve çevirmeyi görünce panikledi. Noktaya girmemek için ani bir manevrayla direksiyonu kıran sürücü, izini kaybettirmek amacıyla hızla yakınlardaki bir ara sokağa girdi.

2YOLCUYLA YER DEĞİŞTİRME' PLANI DRONA TAKILDI

Sürücünün şüpheli kaçış hamlesini fark eden trafik polisleri drona takip talimatı verdi. Kameralarla adım adım izlenen araç, kuytu bir sokakta durdu. Sürücü koltuğundaki şahıs hızla araçtan inerek yan koltuktaki yolcuyla yer değiştirdi. Gökyüzündeki dronun kendisini kaydettiğinden habersiz olan şahıs hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmek istedi.

ALKOLDEN EHLİYETİ GİTMİŞ

Dron görüntülerinin ardından harekete geçen yerdeki motorize ekipler, aracı güvenli bir noktada durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamada, yolcu koltuğuna geçen şahsın sürücü belgesine, daha önce alkollü araç kullanırken yakalanması nedeniyle el konulduğu belirlendi.

CEZA YAĞDI

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından idari para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyetsiz sürücüye aracını teslim eden diğer şahsa da tescil plakası üzerinden ceza kesildi.

Kaynak: İHA