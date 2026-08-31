Kazdağları Yangınında Flaş Gelişme, Cezaevine Gönderildi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı sınırları içinde çıkan ve yürekleri ağza getiren orman yangınına neden olduğu iddia edilen M.K. isimli şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.
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Oksijen deposu Kazdağları’nda dün meydana gelen korkutucu orman yangınının arkasından sabotaj şüphesi çıktı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda yangını çıkardığı iddia edilen M.K. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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