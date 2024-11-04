Dosyalar Hazırlandı: Esenyurt'tan Sonra Başka CHP'li Belediyeler de Hedefte

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP ile DEM arasında Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan görüşmeler, 13 Aralık 2023 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaretiyle başlamıştı.

Özel’in nezaket ziyareti olarak açıklanan bu görüşmelerde bazı il ve ilçelerde kent uzlaşısı sağlanması kapsamında DEM’in aday çıkarmayacağı ifade edilmişti.

DEM İSTANBUL'DA 22 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEDİ

Bu kapsamda yapılan görüşmelerde sağlanan uzlaşıyla DEM İstanbul’da yerel seçimler için sadece 12 ilçede aday çıkarmış, diğer 22 ilçede ise aday açıklamamıştı. Bunun yerine halkın üzerinde uzlaşma sağladığı isimlere destek verilmesine karar verildi.

En çok dikkat çeken ise Esenyurt Belediye başkan adaylığı için ismi geçen Ali Gökmen, sağlık gerekçesiyle adaylıktan çekilmiş yerine Ahmet Özer aday olarak açıklanmıştı.

KENT UZLAŞISI MERCEK ALTINDA

Özer’in gözaltına alınmasıyla başlayan sürece ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanlığı yetkilileri, CHP-DEM arasında yerel seçimde “Kent Uzlaşısı” adı altında yürütülen ortaklığın uzun süredir mercek altında olduğunu söylediler.

DOSYA HAZIRLANDI

Kent Uzlaşısı kapsamında güvenlik birimlerince çeşitli illerde bulunan yerel yönetimlerdeki kişilere yönelik yapılan çalışmalar bir dosya yapılarak İçişleri Bakanlığı’na sunuldu.

Bakan Yerlikaya’ya sunulduğu ifade edilen dosyada, özellikle DEM’e tahsis edildiği iddia edilen kadrolara yönelik çeşitli bilgilere yer verildi.

İSTANBUL VE MERSİN SEÇİMDEN MERCEK ALTINDA

31 Mart seçimlerinin ardından yapılan çalışmalar ışığında dosyaya giren bilgilere göre İstanbul ve Mersin’de çeşitli kadrolar mercek altına alındı. Dosyada bulunan bilgilere göre DEM kadrosundan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne girdiği öne sürülen 6 kişiden 4’ünün dolaylı, 2’sinin ise doğrudan terör örgütü PKK ile irtibatı var.

İSİM İSİM YER ALIYOR

Bakanlıkta yer alan dosyada detaylı çalışma yapılan diğer bir ile ise Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gözüküyor. Yine CHP üzerinden Kent Uzlaşısı ile DEM kadrosu olarak belediyeye giren bazı isimler mercek altına alındı. Dosyada Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan bir kişinin terör örgütü PKK/KCK’nın sözde mali koordinatörü olduğu öne sürüldü.

Mersin’in Tarsus ilçe belediyesinde “Kökeni Hakkari ilinden olan Van nüfusuna kayıtlı eski …..müdürü ile ……………… Müdürlüğü’nde çalışan Diyarbakırlı ….. personeli 2 kişinin terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan olduğu iddia edildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kent uzlaşısı kapsamında DEM tarafından yerel seçimler sonrasında kadrolaşmanın aynı şekilde Mersin ili Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri’nde çeşitli birimlerde gerçekleştiğinin iddia edildiği raporda, terör örgütüyle iltisaklı kişilerin belediye yönetimi tarafından korunduğunu da öne sürülüyor.

Dosyada adı geçen İstanbul ve Mersin illerindeki çeşitli belediyelerin güvenlik birimlerince mercek altında olduğunu ifade eden İçişleri Bakanlığı yetkilileri, önümüzdeki süreçte yeterli delil toplandığın da yargı sürecinin devreye alınabileceğini ifade ettiler.

Kaynak: Gerçek Gündem