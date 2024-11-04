Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek
4-7 Kasım tarihlerinde yurt dışına ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: İHA
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