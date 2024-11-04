Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

4-7 Kasım tarihlerinde yurt dışına ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Kaynak: İHA

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