Köprü Altında Erkek Cesedi Bulundu: İki Kişi Gözaltında

Uşak'ta bir köprünün altında erkek cesedi bulundu. Cesedin 36 yaşındaki Zafer Uzun'a ait olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Köprü Altında Erkek Cesedi Bulundu: İki Kişi Gözaltında

Gediz-Uşak karayolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 GÖZALTI

Zafer Uzun'un dün akşam Kütahya'nın Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktığının belirlenmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Uşak
Son Güncelleme:
Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken 'Cumhurbaşkanı Adaylığı' Çıkışı: 'Gerektiği Takdirde 100 Bin İmza Toplayıp...' Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken 'Adaylık' Çıkışı!
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek
Kızartma Yaparken Sıçrayan Yağlar İçin En Basit Çözüm: Tavaya 1 Tane Koymak Yetiyor Kızartma Yaparken Sıçrayan Yağlar İçin En Basit Çözüm: Tavaya 1 Tane Koymak Yetiyor
Uzmanlar Açıkladı: Çamaşır Makinesinde Kaybolan Çoraplar Nasıl Bulunur? Uzmanlar Açıkladı: Çamaşır Makinesinde Kaybolan Çoraplar Nasıl Bulunur?