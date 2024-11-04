Köprü Altında Erkek Cesedi Bulundu: İki Kişi Gözaltında

Gediz-Uşak karayolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 GÖZALTI

Zafer Uzun'un dün akşam Kütahya'nın Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktığının belirlenmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA