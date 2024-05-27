Dosyadan el çektirilen savcı talep etmişti: Sinan Ateş cinayetinde şüphelilerin kullandığı araçların PTS kayıtları ortaya çıktı!

Sinan Ateş cinayetinde dosyadan el çektirilen savcı Durdu Özer'in talimatıyla azmettirici olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı’nın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtlarının incelendiği ortaya çıktı.

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Dosyadan el çektirilen savcı talep etmişti: Sinan Ateş cinayetinde şüphelilerin kullandığı araçların PTS kayıtları ortaya çıktı!

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de işlenen Sinan Ateş cinayetinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede adı yer almayan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen "06 DB 7018" plakalı VW Passat markalı araç ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı öne sürülen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın dosyadan el çektirilen savcı Durdu Özer’in talimatıyla 10 Şubat 2023'de PTS kayıtlarının incelenmesinin talep edildiği ortaya çıktı.

ANKA'nın aktardığı habere göre, Savcı Özer’in söz konusu araçlara ilişkin "araç içi görüntülerinin özellikle tespit edilerek aracı kullanan şahısların belirlenmesi, ayrıca varsa belirtilen araçların benzin istasyonları ve dinlenme tesislerindeki güvenlik kamera görüntülerinin temin ve tespiti” talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İDDİANAMEDE ADI GEÇMEMİŞTİ

PTS kayıtlarına göre, cinayetten bir gün sonra 31 Aralık 2022 tarihine ait Bolu Highway AVM’den elde edilen kamera görüntüsü çalışmalarında 00.37’de sıralarında Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen 06 DB 7018 plakalı aracın Highway AVM’ye girdiği saptandı. 00.40 sıralarında ise araçtan tek başına inen şahsın Highway AVM’ye giriş yaptığına ve saat 01.06 sıralarında çıkış yaptığına ilişkin görüntü dosyaya girdi. Aracın ise saat 01.26 sıralarında Bolu ili istikametine seyir halinde olduğuna ait görüntü kaydedildi.

Dosyadan el çektirilen savcı talep etmişti: Sinan Ateş cinayetinde şüphelilerin kullandığı araçların PTS kayıtları ortaya çıktı! - Resim : 1

Öte yandan eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalandığı ve eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın da PTS kayıtları dosyaya girdi.

DOSYADAN EL ÇEKTİRİLMİŞTİ

Savcı Durdu Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklanmıştı. Soruşturmanın kritik bir aşamaya geldiği sırada Temmuz 2023'te Adli Tatil'e girilmesi gerekçesiyle dosya, izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alınarak Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Adli Tatil'in sona ermesinin ardından Eylül 2023'te soruşturma tamamen Durdu Özer'den alınmıştı.

Dosyadan el çektirilen savcı talep etmişti: Sinan Ateş cinayetinde şüphelilerin kullandığı araçların PTS kayıtları ortaya çıktı! - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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