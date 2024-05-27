Menzil'de sular durulmuyor: "Bu köyün de ailenin de ağası benim!"

Menzil’in lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölmesinin ardından oğulları arasında 'taht kavgası' yaşanırken, büyük oğul Saki Elhüseyni kardeşlerini 'FETÖ'den beter' olmakla suçladı.

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Menzil'de sular durulmuyor: "Bu köyün de ailenin de ağası benim!"

Menzil’in lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 2023’ün temmuz ayında ölmesinin ardından, tarikat içinde ‘taht kavgası’ başladı.

Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni’nin ‘eş şeyhlik’ ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıklamalarına rağmen, işler beklenildiği gibi gitmedi.

Tarikat içinde yaşanan kavgalara her gün bir yenisi eklenirken, kısa süre önce, Abdulaki Elhüseyni’nin büyük oğlu olan ve en fazla müridi olduğu belirtilen Saki Elhüseyni, Menzil köyünde yaşayanlarla bir araya geldi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Saki Elhüseyni burada yaptığı konuşmada hem kardeşlerini suçladı hem de Menzil’in lideri olduğunu bir kez daha vurguladı.

"Ben bu köyün ağasıyım" ifadelerini kullanan Elhüseyni şunları söyledi:

"Kulağınızı iyi açın ve iyi dinleyin beni! Ben bu ailenin de köyün de ağası Seyyid Saki’yim. Bu köyün yüzde 51’i benim, ben ne dersem o. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Bunlar (kardeşlerine kast ederek) daha tüyleri bile terlememişken ben babamın halifesiydim. Onlar beni ne kadar büyük görmese de, abi yerine koymasa da ben onların da köyün de ağasıyım. Bu böyle biline!

Ben istemeden hiçbir iş yapamazlar. Biri girecekse de çıkacaksa da buna ben karar veririm, o kadar. Bunlar (kardeşlerine yönelik) FETÖ’den de daha tehlikeli oldular. Benim doğru dediğime yalan demeye başladılar. Diyorlar ki; Seyyid Saki Gavs’ın (ölen Menzil şeyhi) öz evladı değildir diyorlar. Bunlar bu hale gelmiş."

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Menzil Tarikat
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