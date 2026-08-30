Donanmadan 30 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda Gövde Gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemilerin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

TÜRK DONANMASI'NDAN İSTANBUL BOĞAZI'NDA GÖVDE GÖSTERİSİ

Rumelifeneri'nden saat 09.30'da hareket eden 15 gemi boğaza girdi. Sırasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş istikametine ilerledi.15 gemi Üsküdar'daki Kız Kulesi önünde saat 11.10 sıralarında boğaz geçişini tamamladı.

Boğaz geçişine katılan gemiler arasında TGC Anadolu, TGC Savarona, Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun da yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Donanma İstanbul Boğazı 30 Ağustos kutlamaları 30 Ağustos Zafer Bayramı
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