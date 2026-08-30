Muğla'da Başlayıp Antalya'ya Sıçrayan Yangında Yeni Gelşime

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, kısa sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

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Muğla'da Başlayıp Antalya'ya Sıçrayan Yangında Yeni Gelşime
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde dün saat 10.40 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı.

ALEVLER ANTALYA'YA SIÇRADI

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

YANGIN SAATLER SONRA KONTROL ALTINDA

Yangına 4 uçak, 16 helikopter, 170 arazöz, 37 iş makinesi ve 938 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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