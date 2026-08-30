Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Yıl Dönümünde Anıtkabir'de: 'Milletimizin İstikbaline Sahip Çıkıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Yıl Dönümünde Anıtkabir'de: 'Milletimizin İstikbaline Sahip Çıkıyoruz'
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Şanlı zaferin 104'üncü yılı tüm yurtta büyük bir heyecanla kutlanıyor. Başkentteki resmi kutlamalar kapsamındaki ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'e geldi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

'MİLLETİMİZİN İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şu satırları yazdı:

"Bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.

Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisi'mizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz.

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

Etiketler
30 Ağustos kutlamaları 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Recep Tayyip Erdoğan
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