Domuz Etinden Sonra Yeni Skandal: Ünlü Firma Sucuk Diye At ve Eşek Eti Yedirmiş!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki skandallara bir yenisini daha ekleyerek, bazı sucuk markalarının ürünlerinde "tek tırnaklı hayvan eti" bulunduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerin ardından, bu ürünleri piyasaya süren firmaların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Domuz Etinden Sonra Yeni Skandal: Ünlü Firma Sucuk Diye At ve Eşek Eti Yedirmiş! - Resim: 1

Türkiye, gıda sektöründeki sahtekarlıkları konuşmaya devam ediyor. Bakanlık, birçok sucuk markasında "tek tırnaklı hayvan eti" ve "sakatat" tespit edildiğini duyurdu. Bu tespitle birlikte, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atan ve ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar açıklandı.

Bakanlık, en son yayımladığı listeyle birlikte, birçok sucuk markasında yapılan usulsüzlükleri ortaya koydu. Ürünlerinde "tek tırnaklı hayvan eti" ve "sakatat" kullanan firmalar kamuoyuna duyuruldu.

İşte sucuk yerine tek tırnaklı hayvan eti yediren firmalar...

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Siber Tehlike Büyüyor, Anne Babalar Dikkat! Çocuğunuzun Güvenliği İçin 10 Kritik Yol Belli Oldu Siber Tehlike Büyüyor, Anne Babalar Dikkat! Çocuğunuzun Güvenliği İçin 10 Kritik Yol Belli Oldu
Tam 11 Çay Markasında Çıktı: Apar Topar Toplatılıyor! Çay Diye Meğer Neler İçirmişler Tam 11 Çay Markasında Çıktı: Apar Topar Toplatılıyor! Çay Diye Meğer Neler İçirmişler
Köfteci Yusuf'un 'Domuz Eti Skandalı'nın Ardından Uzmanlar Uyardı: Bu Belirtiler Varsa Hemen Hastaneye Koşun Bu Belirtiler Varsa Hemen Hastaneye Koşun
Resmen Zorunlu Olacak: Artık İnşaatlarda Çalışamayacaklar Resmen Zorunlu Olacak: Artık İnşaatlarda Çalışamayacaklar
Türkiye’nin En Zengin Sanayicisinden Altın Öğütler Türkiye’nin En Zengin Sanayicisinden Altın Öğütler
Prof. Orhan Şen'den Kar Yağışı Uyarısı! 10 Santimi Bulacak... Kar Yağışı Uyarısı Geldi! 10 Santimi Bulacak...
Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Sistem de Artık Devreye Girdi, Yanlış Gösteriyor Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Sistem de Artık Devreye Girdi, Yanlış Gösteriyor
Samsung Kullanıcılarına Kötü Haber: Bu Modeller Artık Güncelleme Almayacak Samsung Sahipleri Yıkıldı: Güncelleme Olmayacak
Domuz Etinden Sonra Bir Skandal Daha! Biber Diye İçine Bakın Ne Koymuşlar Biber Diye İçine Bakın Ne Koymuşlar!
Sedat Peker'den Köfteci Yusuf İtirafı: Ürünlerinde Domuz Eti Çıkan Köfteci Yusuf Hakkında İlk Defa Konuştu Köfteci Yusuf Hakkında İlk Kez Konuştu
MEB Duyurdu: Ders Saatleri Kısaltıldı MEB Duyurdu: Ders Saatleri Kısaltıldı
Suda Bakteri Alarmı! Sakın İçmeyin, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Oluyor Suda Bakteri Alarmı! Sakın İçmeyin, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Oluyor