Domuz Etinden Sonra Yeni Skandal: Ünlü Firma Sucuk Diye At ve Eşek Eti Yedirmiş!

Türkiye, gıda sektöründeki sahtekarlıkları konuşmaya devam ediyor. Bakanlık, birçok sucuk markasında "tek tırnaklı hayvan eti" ve "sakatat" tespit edildiğini duyurdu. Bu tespitle birlikte, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atan ve ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar açıklandı.

Bakanlık, en son yayımladığı listeyle birlikte, birçok sucuk markasında yapılan usulsüzlükleri ortaya koydu. Ürünlerinde "tek tırnaklı hayvan eti" ve "sakatat" kullanan firmalar kamuoyuna duyuruldu.

İşte sucuk yerine tek tırnaklı hayvan eti yediren firmalar...

Kaynak: Haber Merkezi