Baraj Taşma Noktasına Geldi, Tokat'ta Büyük Tahliye Başladı! Evler ve İş Yerleri Apar Topar Boşaltılıyor

Meteoroloji ve AFAD'ın ülke genelindeki sağanak yağış uyarılarının ardından Tokat’ta alarm verildi. Turhal ilçesinde, bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Almus Barajı’nın maksimum su doluluk seviyesine ulaşması üzerine afet koordinasyon kurulları en yüksek alarm seviyesine geçti. Yeşilırmak havzasında meydana gelebilecek dev bir taşkın riskine karşı geniş çaplı bir tahliye operasyonu başlatıldı.