Baraj Taşma Noktasına Geldi, Tokat'ta Büyük Tahliye Başladı! Evler ve İş Yerleri Apar Topar Boşaltılıyor
Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaşması ve çarşamba sabahı dolusavakların taşma riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde acil durum ilan edildi. Yeşilırmak havzasındaki taşkın tehlikesine karşı 15 mahalle ve 7 köyün geçici olarak boşaltılmasına başlandı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji ve AFAD'ın ülke genelindeki sağanak yağış uyarılarının ardından Tokat’ta alarm verildi. Turhal ilçesinde, bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Almus Barajı’nın maksimum su doluluk seviyesine ulaşması üzerine afet koordinasyon kurulları en yüksek alarm seviyesine geçti. Yeşilırmak havzasında meydana gelebilecek dev bir taşkın riskine karşı geniş çaplı bir tahliye operasyonu başlatıldı.
Turhal Afet Koordinasyon Kurulu; Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen kritik veriler üzerine acil durum gündemiyle toplandı.
Yapılan teknik değerlendirmelerde, barajdaki su seviyesinin kritik eşiği aşması nedeniyle çarşamba sabahı dolusavakların taşmasının kaçınılmaz olduğu rapor edildi. Bu tespit üzerine ekipler, can ve mal kaybını önlemek amacıyla sabahın ilk saatlerinden itibaren tehlike arz eden tüm yerleşim yerlerinin boşaltılması kararını aldı.
Afet süresince geçici olarak tamamen boşaltılmasına karar verilen bölge listesi Valilik tarafından şu şekilde açıklandı.
Mahalleler: Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova.
Köyler: Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak ve Samurçay.
Tokat Valiliği’nin resmi tahliye ilanının ardından bölgede kelimenin tam anlamıyla zamanla yarış başladı.
Anonsları duyan mahalle ve köy sakinleri, yanlarına alabildikleri değerli eşyalarıyla birlikte ev ve iş yerlerini hızla tahliye etmeye başladı.
Sokaklarda büyük bir hareketlilik yaşanırken, DSİ, İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı iş makineleri Yeşilırmak nehir yatağı çevresinde iş makineleriyle dev toprak yığınları oluşturarak suyun önünü kesecek bariyerler ve setler inşa etmeye devam ediyor.