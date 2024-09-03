Dolar ve Euro'da 'Enflasyon' Etkisi! Son Durum Ne?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı verilerine göre; TÜFE aylık yüzde 2,47 arttı. Yıllık olarak ise geçtiğimiz ay olduğu gibi baz etkisiyle yüzde 51,97'ye geriledi. Ağustos ayı enflasyonu sonrası 33,9450 liradan başlayan dolar, saat 10.15 itibarıyla 33,9307 liradan işlem görüyor.

Euro ise piyasa açılışında 37,5400 liradan güne başlamasının ardından aynı dakikalarda 37,5485 lira seviyesinde bulunuyor. Dolar, serbest piyasada 33,9430 liradan, euro ise. 37,5380 liradan alınıyor. Dün doların satış fiyatı 33,9380 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6090 lira olmuştu.

TÜİK, AĞUSTOS ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıkladı. Buna göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı. Yıllık artış ise yüzde 51,97 oldu. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.