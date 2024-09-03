'Komutanı Odasına Çağırdı...' Kılıçlı Yemini Okutan Teğmen Ebru Eroğlu, Tartışmalar İçin Ne Dedi?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler, tartışmaların odağı oldu.

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, yemin metnini okuyan teğmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üçok, yemin metnini okutan ve dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu'nun olayın ardından Kara Harp Okulu Komutanı tarafından uyarıldığını iddia etti.

Eroğlu'nun "Pişman değilim" dediğini aktaran Üçok, şunları söyledi:

"Benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar Milli Savunma Bakanlığı'nca herhangi bir soruşturma açılmadı. Sadece bu görüntüler sosyal medyada yer alınca, Kara Harp Okulu Komutanı, okul birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nu ve diğer dereceye girenleri çağırıp, 'Neden böyle bir şey yaptınız? Herkes bu olayları konuşuyor. Yapmamalıydınız' benzeri konuşmalar yapıyor. Teğmen Eroğlu, 'Komutanım daha önceleri de bunlar yapıldı. Ayrıca herkes bizi tarikatçı-cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz. Hiçbir cemaat ve tarikatla ilgimiz olmadığını herkes gördü. Yaptığımdan pişman değilim' diye cevap vermiş. Anladığım kadarıyla okul komutanlığı kendi içerisinde idari bir soruşturma açmış gibi. Umarım sosyal medya trollerini tatmin için bu başka tarafa evrilmez, göreceğiz bakalım."