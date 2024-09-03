TÜİK 'Enflasyon Düştü' Dedi, Ekonomistler Zamları Hatırlattı: 'Baş Edilemiyor, Acizlik Örneği'

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon artışı hız kesti. Verilere göre, ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) önceki aya göre yüzde 2,47 artarken, yıllık bazda yüzde 51,97'ye geriledi.

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından ekonomistler de yorumlarını sosyal medyadan aktardı.

'YILLIK ARTIŞTA EĞİTİMİN ORANI REZALET'

Ekonomist Mustafa Sönmez, açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in artık aylık artışı bırakıp yıllık inişe dikkat çekeceği öngörüsünde bulunarak, eğitimdeki fiyat artışlarına dikkat çekti. Sönmez şu yorumları yaptı:

“Yıllık TÜFE, 10 puana yakın indi. çünkü geçen yılın Ağustos artışı yüzde 9'un üstündeydi. Yani, iniş, baz etkili, aritmetik. Yıllık artışlarda eğitimin yüzde 121! Rezalet! Konut hrc da yüzde 101 Dışarıda yemek yüzde 68 Bunlar, hizmet enflasyonu ve baş edilemiyor. Eğitimde yüzde 121, acizlik örneği.

TÜİK'e göre Ağs'ta TÜFE yüzde 2,5 arttı ama bazı mal ve hizmetler yüzde 43 ile yüzde 5 arası artış gösterdi. Başı yüzde 43 ile üniversite fiyatları çekti. Uçak bileti yüzde 42 zam gördü. Dgaz zammını yüzde 28 olarak verdi TÜİK. TCDD zammı yüzde 18 Çaya yüzde 11 zam gelmiş. Kirada aylığa düşen artış oranı yüzde 8'e yakın.

Yıllık TÜFE arıtışını TÜİK yüzde 52 olarak verdi ama birçok maddede artışlar dudak uçuklatıcı Seçim şekeri olarak sıfırlanan dgaz yıllık artışı 6 haneli. Üniversite zammı yüzde 227! Orta öğretim, kreş zamları bile yüzde 100 dolayında Kira artışı yüzde 121, et fiyatlarında artış yüzde 100'e yaklaşıyor.

'HEDEF İÇİN SON 4 AYDA ENFLASYON YÜZDE 1,3 OLMALI'

Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Hakan Kara ise, yıl sonunda yüzde 38 hedefine ulaşılabilmesi için yılın son 4 ayında enflasyonun ortalama yüzde 1,3 olması gerektiğine vurgu yaptı.

'OKSİMORON FALAN, ZORLAMASA MIYDIK'

Ekonomist İris Cibre ise, okul fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, fiyatlara bir ‘el atılması’ çağrısında bulundu. Cibre, sosyal medyadan yaptığı yorumda “İTO Datasından gıda fiyat artışının düşük geleceğini bekliyorduk Aylık 1.10% gerilemiş Gerilemenin ana sürücüleri Et fiyatları - 2.5% Meyve -9.98% Sebze - 3.99% Bu ayın şampiyonları Konut 8.51% Eğitim 11.34% Artık biri şu okul işine bir el atsa iyi olacak. Özel okulların fiyat artışları fahiş ve öğretmenlerin ise bu artışlardan faydalanmadığına eminim” yorumunda bulundu.

Cibre sonraki paylaşımında ise, “TCMB'nin yüzde 38 yıl sonu beklentisine ulaşmak için aylık ortalama yüzde 1.125 enflasyon gelmesi gerek Oksimoron falan zorlamasa mıydık” diye yazdı.