Eylül Ayı Tavan Kira Zam Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,47 arttı. Yıllık olarak ise yüzde 51,97'ye geriledi.

TÜİK'in Ağustos enflasyon verileri sonrası eylül ayı için tavan kira zam oranı da belli oldu. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tava zam oranı 64,91 olarak ortaya çıktı.

Konut kiralarında 2 yıldır uygulanan kirada yüzde 25'lik tavan zam uygulaması temmuz ayında sona ermişti. Tavan zam oranı temmuzda yüzde 65,07, ağustosta ise yüzde 65,93 olmuştu.

Hem konutlarda hem iş yerlerinde eylül ayında tavan 64,91 olarak uygulanabilecek.