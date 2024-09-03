Ağustos Enflasyonu Sonrası Altın Ne Kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı verilerine göre; TÜFE aylık yüzde 2,47 arttı. Yıllık olarak ise geçtiğimiz ay olduğu gibi baz etkisiyle yüzde 51,97'ye geriledi. Ağustos ayı enflasyonu sonrası saat 10.15 itibarıyla gram altın yüzde 0,2 değer kazanarak 2 bin 725 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 4 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını ise 17 bin 970 liradan satılıyor.

TÜİK, AĞUSTOS ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıkladı. Buna göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı. Yıllık artış ise yüzde 51,97 oldu. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.