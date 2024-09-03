Enflasyon Verileri Öncesi İlk Rakamlar! Altın Güne Nasıl Başladı?

Yurt dışı ve yurt içindeki fiyatlandırmaları etkileyen, vatandaşın yatırım aracı olarak kullandığı altın ve döviz kurundaki değişimler dikkatle takip ediliyor. Bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde altında yükseliş eğilimi görülüyor.

İşte 3 Eylül 2024 Salı günü güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2.721,13 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.560,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.112,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 18.278,77 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.155,23 TL

Gremse altın satış fiyatı: 45.527,31 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.496,02 dolar