ENAG Ağustos Enflasyonunu Açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre enflasyon ağustos ayında yüzde 3,47 arttı.

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ENAG Ağustos Enflasyonunu Açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

ENAG, E-TÜFE'nin temmuz ayında yüzde 5,91 arttığını duyurmuştu. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşmişti.

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