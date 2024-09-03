ENAG Ağustos Enflasyonunu Açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre enflasyon ağustos ayında yüzde 3,47 arttı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.
ENAG, E-TÜFE'nin temmuz ayında yüzde 5,91 arttığını duyurmuştu. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşmişti.
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