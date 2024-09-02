Borusan'dan 363 Milyon Dolarlık İmza

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Amerika’da 363 milyon dolar tutarında yeni iş sözleşmesine imza attı.

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Borusan'dan 363 Milyon Dolarlık İmza

Borusan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, sözleşmenin Borusan'ın bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe ile WhiteWater Midstream, LLC. iştiraki Blackcomb Supply Co, LLC arasında imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kuzey Amerika'daki Blackcomb Mainline Projesi için yaklaşık 363 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yeni iş ilişkisinin şirketin 2025 yılı cirosuna katkı yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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