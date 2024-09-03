Kayıtlara Geçen En Sıcak 1 Eylül

Avrupa ülkesi Belçika'da, 1 Eylül tarihi sıcaklık rekoru kırdı. Ülkede şimdiye kadar kayıtlara geçen "en sıcak 1 Eylül" yaşandı.

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Kayıtlara Geçen En Sıcak 1 Eylül

Belçika'da 1 Eylül'de termometrelerin 31,3 santigrat dereceyi göstermesiyle sıcaklık rekoru kırıldığı bildirildi. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw'un sosyal medya paylaşımına göre, ülke sonbahara yeni bir sıcaklık rekoruyla başladı.

RMI tarafından ölçülen 31,3 santigrat dereceyle 1906'da kaydedilen 29,2 santigrat derecelik bir önceki rekor kırılmış oldu. Böylelikle ülkede şimdiye kadar kayıtlara geçen "en sıcak 1 Eylül" yaşandı.

Kaynak: AA

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