'Baz Etkisi' Devam Ediyor: TÜİK'e Göre Enflasyon Ağustosta Hız Kesti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) önceki aya göre yüzde 2,47 artarken, yıllık bazda yüzde 51,97'ye geriledi.

Yurt içi ÜFE de aylık yüzde 1,68 arttı, yıllık bazda yüzde 35,75 oldu. Ekonomistler ağustosta TÜFE'nin yüzde 2,64 artmasını bekliyordu.

DÜŞÜŞ ANCAK 'BAZ' ETKİSİYLE

Yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammıyla ocak ve şubat ayında TÜFE aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti. Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretti ve aylık yaklaşık yüzde 3.2 arttı. Mayıs ayında ise TÜFE yüzde 3,37 artarak yıllık zirvesine ulaştı. Haziran ayında aylık fiyat artışları da yüzde 2'nin altına düştü ve TÜFE yıllık olarak yüzde 71,60 seviyesine indi.

Temmuz ayında yıl ortasında sigara ve akaryakıt zamları başta olmak üzere vergi ve yönetilen fiyatlardaki artış sebebiyle enflasyon aylık olarak hızlanıp yüzde 3,23 arttı. Fakat yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 61,78'e gerilemişti.