Otomobil Alacaklar Dikkat! Sıfır Otomobilde Liste Fiyatları Güncellendi: İşte En Düşük Fiyatlı Araçlar

Eylül ayının gelmesiyle markalar, otomobil fiyatlarında güncellemeye gitmeye başladı. Yeni paylaşılan fiyatlara göre en düşük fiyatlı araç 969 bin 900 TL ile Fiat Egea oldu. Bunu 1 milyon 75 bin 900 TL fiyatla Opel Corsa, 1 milyon 170 bin TL fiyatıyla Suzuki Swift takip ediyor. 1 milyon 184 bin 900 TL’lik fiyatıyla Renault Clio, 1 milyon 209 bin TL’lik fiyatıyla MG ZS Comfort da en düşük fiyatlı araçlar arasında.

EN DÜŞÜK FİYATLI MODELLER HANGİSİ?

Milliyet'in haberine göre İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, her yıl düzenlenen yıl sonu kampanyalarının olacağını belirtti. En düşük fiyatlı modellerin "Fiat Egea, Hyundai i10, Opel Corsa, Kia Picanto, Renault Clio" olduğunu söyleyen Ertemel, fiyat beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

"Döviz kurunda farklılıklar olduğu takdirde yıl sonuna kadar fiyatlarda sınırlı oranlarda artışlar görülebilir. Son 9 aylık dönemde döviz kurunda artış görülmesine rağmen otomobil fiyatlarının dövize paralel artmadığını hatta zaman zaman indirim oranlarının yükseldiğini görüyoruz.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın geçmiş dönemde aldığı tedbirler ve yeni yürürlüğe giren motorlu kara taşıtlarının ticaretine dair yönetmelik etkisiyle de geçmişte yaşanan olağan dışı ya da hızla fiyat artışları önümüzdeki dönemlerde yaşanmayacaktır."