Daha Satışa Çıkmadan Fiyatları Belli Oldu: İşte Türkiye'ye Gelecek Modeller...

Listede Renault'un yeni 'amiral gemisi' modeli olan Rafale'nin de fiyatı yer alıyor.

D-segment bir SUV model olan Rafale'nin fiyatı da, yine TSB'nin Kasko Değer Listesi'nde 2 milyon 490 bin TL olarak görünüyor.

Renault'un aynı listede yer alan bir diğer yeni modeli ise hafif ticari model Kangoo.

Kangoo'ya içten yanmalı motor seçenekleri geliyor. 1.3 litre Tce motora sahip Kangoo'nun fiyatı, 1 milyon 150 bin TL'den başlıyor. TSB'nin listesine göre, modelin fiyatı 1 milyon 239 bin TL'ye kadar çıkıyor.