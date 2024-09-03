Daha Satışa Çıkmadan Fiyatları Belli Oldu: İşte Türkiye'ye Gelecek Modeller...
4 farklı otomobil markasının 6 yeni modeli yakında Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de satışa sunulmak için için gün sayan bazı modellerin fiyatı, resmi açıklamalardan önce belli oldu.
Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) Kasko Değer Listesi'ne göre, 4 farklı markanın 6 yeni modeli yakında Türkiye'de satışa sunulacak.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Foton'un kamyonları, Otokar ile 2013 yılında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'de üretiliyor. TSB'nin Kasko Değer Listesi'ne göre, Foton, pick-up modeli Tunland'ı Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.
Elite, Flagship ve Flagship+ olmak üzere 3 farklı donanım ile Türkiye'de satışa sunulacak Foton Tunland'ın fiyatı, Kasko Değer Listesi'nde 1.5 milyon TL'den başlayacak şekilde yer alıyor. Pick-up modelin fiyatı 2 milyon TL'ye kadar çıkıyor.
İngiliz otomobil markası MG, en küçük modeli olan MG3'ü Türkiye'ye getirmek için düğmeye bastı. TSB'nin Kasko Değer Listesi'ne göre, Comfort, Luxury ve Luxury Plus şeklinde üç farklı donanım ile satışa sunulacak MG3'ün fiyatı 1.2 milyondan başlayıp, 1.3 milyon TL'ye kadar çıkıyor.
Stellantis Grubu'nun Fransız temsilcilerinden Peugeot'nun c-segment SUV modeli 3008'in yeni neslinin fiyatı, resmi açıklama öncesinde Kasko Değer Listesi'ne yansımış durumda. Buna göre, 3008'in tam elektrikli versiyonu Allure ve GT olarak 2 farklı donanım paketi ile Türkiye'ye gelecek.
157 kW elektrik güç çıkışıyla yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan modelin fiyatı ise TSB'nin listesine göre 1 milyon 910 bin TL'den başlayacak.
Renault da, TSB'nin Kasko Değer Listesi'ne göre önümüzdeki dönemde birden fazla modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.
Markanın kısa bir süre önce makyaj operasyonu geçiren b-segment SUV modeli Captur, yeni motor seçenekleri ve donanım paketleri ile satışa sunulacak.
Yarı hibrit motorlu Esprit Alpine bir Captur 1 milyon 710 bin TL'den satışa çıkacak.
Kasko Değer Listesi'ne göre, 1.6 litre tam hibrit motora sahip Captur ise, Esprit Alpine donanım paketi ile birlikte 1 milyon 870 bin TL'den satışa sunulacak.
Otomobile eklenen giriş versiyon Techo paket ise, 1.3 litre yarı hibrit motor ile birlikte 1 milyon 610 bin TL'den satın alınabilecek.
Captur'daki 1.3 litre yarı hibrit motorun gücünün 160 beygire çıktığını da belirtelim.
Listede Renault'un yeni 'amiral gemisi' modeli olan Rafale'nin de fiyatı yer alıyor.
D-segment bir SUV model olan Rafale'nin fiyatı da, yine TSB'nin Kasko Değer Listesi'nde 2 milyon 490 bin TL olarak görünüyor.
Renault'un aynı listede yer alan bir diğer yeni modeli ise hafif ticari model Kangoo.
Kangoo'ya içten yanmalı motor seçenekleri geliyor. 1.3 litre Tce motora sahip Kangoo'nun fiyatı, 1 milyon 150 bin TL'den başlıyor. TSB'nin listesine göre, modelin fiyatı 1 milyon 239 bin TL'ye kadar çıkıyor.