Müge Anlı Kaybolan Narin Güran Hakkında İlk Kez Konuştu: Dosyayı Ele Alacak mı?

En çok izlenen programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert," 17. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Programın hayranları, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın akıbetiyle ilgili Müge Anlı'nın ne yapacağını merak ediyordu. Bu merak, ünlü sunucunun yaptığı açıklamayla yanıt buldu.

Anlı, yeni sezonun başlamasıyla birlikte her zamanki gibi izleyicilerin dikkatini çekecek konuları ele alırken, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybıyla ilgili yaptığı açıklama gündeme damgasını vurdu. Bugün yayınlanan "Kahvaltı Haberleri" programına katılan Anlı, Narin Güran konusunda duygularını paylaştı.

"BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyiciler, Anlı'nın bu konuya nasıl yaklaşacağını merakla beklerken, Anlı, "Herkesin bu konuyu ele almamı beklediğini biliyorum. Eğer yayın yasağı getirilmemiş olsaydı, Narin'in anne ve babası da bizimle birlikte stüdyoda olacaktı. Ancak mevcut yayın yasağı nedeniyle bu konuyu derinlemesine inceleyemesek de gelişmeler oldukça izleyicilerimizi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın kaybıyla ilgili arama çalışmaları 12 gündür kesintisiz sürerken, Diyarbakır halkı ve Narin’in ailesi, küçük kızın bulunması için umutla bekleyişini sürdürüyor. Müge Anlı’nın açıklamaları ise bu üzücü olayın daha geniş kitlelerce bilinmesine ve takip edilmesine katkı sağladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyiciler, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ederken, programın yeni sezon bölümlerinde bu konunun daha fazla ele alınıp alınmayacağı büyük merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU

Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın geldiği nokta da oldukça dikkat çekici. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 21 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan küçük kızın durumuna ilişkin önemli ipuçları ortaya koyuyor. Aile bireylerinin ve mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurulan soruşturmada, elde edilen yeni deliller kapsamında Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı. Yapılan DNA analizleri, Narin Güran'ın kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile amcasının aracında bulunan DNA örneklerinin eşleştiğini gösterdi.