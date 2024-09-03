Araştırma: Türkiye'de Psikolojik Şiddete Uğrayan Kadınların Sayısı Erkeklerin 3 Katı

NG Araştırma tarafından 7-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bin 510 kişinin katıldığı ankete göre, kadınların erkeklerin üç katı oranında psikolojik şiddet gördüğü belirlendi.

BirGün'ün aktardığına göre anket kapsamında katılımcılara en çok cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı haneleriyle ilgili soru yöneltildi. “Ev işleri paylaşılmalı mı” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 66’sı eşitlikten yana olduğunu kaydederken yüzde 31’i kadın yüzde 3’ü erkek yanıtını verdi.

ERKEKLERİN 3 KATI

Katılımcıların yüzde 85’i partneri tarafından şiddete maruz bırakıldığını belirtti. Şiddete uğrayanlar detaylı incelendiğinde ise en çok kadınların şiddete maruz bırakıldığı belirlendi. Öte yandan yaklaşık her 4 kişiden 1’i hayatında en az bir defa psikolojik şiddete maruz bırakıldığını belirtti. Psikolojik şiddet gördüğünü belirten kadınların oranı, erkeklerin 3 katı.

İŞ HAYATINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

Para kazanma görevinin kimlere ait olduğu sorulduğunda, katılımcıların yüzde 53'ü bu sorumluluğun eşler arasında ortak olması gerektiğini söylerken, yüzde 46'sı bu görevin erkeklere ait olduğunu belirtti. Ancak yalnızca yüzde 1'i bu sorumluluğun kadınlara ait olduğunu düşünüyor.