Dolar Güne Nasıl Başladı?

Bir süredir yükselişini sürdüren, ardından düşüş eğilimine geçen dolar ve euro kuru günü nasıl açtı?İstanbul serbest piyasada dolar 33,9450 liradan, euro 37,5400 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,9430 liradan alınan dolar, 33,9450 liradan satılıyor. 37,5380 liradan alınan euro kurunun satış fiyatı ise 37,5400 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 33,9380 lira, euro kurunun satış fiyatı ise 37,6090 lira olmuştu.

EN YÜKSEK SEVİYLERİNİ GÖRMÜŞLERDİ

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro kuru, bir sürelik düşüşün ardından tekrar yukarı yönlü eğilim gösterdi. Dolar 34 TL'yi aşarak 34,14 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro ise en yüksek 38,05'i görmüştü.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos raporunda, 69 katılımcı doların yıl sonundaki seviyesi ile ilgili tahminlerini paylaşmıştı. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihindeki dolar beklentisi 37,2760 TL olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA