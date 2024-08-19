Dolar ve Euro Haftanın İlk İşlem Gününe Nasıl Başladı?

Yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar döviz kurlarını merak ediyor. İşte 19 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Haftanın İlk İşlem Gününe Nasıl Başladı?

Dolar/TL saat 07.12 itibarıyla 33,6698 (alış) 33,7111'den (satış) işlem görürken euro ise aynı saat itibarıyla 37,2617 TL seviyelerinde seyrediyor.

DÖVİZDE GEÇEN HAFTANIN BİLANÇOSU

Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 33,7010 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 1,16 yükselişle 37,0610 lira olmuştu.

Geçen hafta 42,7580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,63 artarak 43,4530 liraya yükselmişti.

İsviçre frangı ise yatay seyirle 38,8170 liradan alıcı bulmuştu.

Hatice Kolçak: Ne Altın Ne Dolar, Yatırım Yapan Rekor KazanacakHatice Kolçak: Ne Altın Ne Dolar, Yatırım Yapan Rekor KazanacakEkonomi

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç Açıklaması: 'Oraya Girmesi Yanlış' Acun Ilıcalı'dan Ali Koç Açıklaması
İYİ Parti'de Son Durum... İstifa Edenler Partilerine Mi Dönüyor? İYİ Parti'den İstifa Edenler Geri Mi Dönüyor?
Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem
Meteoroloji'den Son Tahminler... Bu Hafta Kavrulacağız Bu Hafta Kavrulacağız
Gelir İdaresi Başkanlığı Açıkladı: E-Devlet Sorgulamaları Paralı Mı Oluyor? E-Devlet Sorgulamaları Paralı Mı Oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir'de Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu! İzmir'de Deprem
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Mesai Saatleri Azalıyor Mu? Mesai Saatleri Azalıyor Mu?
Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın Cenazesinde Yaşananlara İsyan Etti: 'Böyle Bir Rezillik Görmedim' 'Böyle Bir Rezillik Görmedim'
İYİ Parti'de Son Durum... İstifa Edenler Partilerine Mi Dönüyor? İYİ Parti'den İstifa Edenler Geri Mi Dönüyor?
Gelir İdaresi Başkanlığı Açıkladı: E-Devlet Sorgulamaları Paralı Mı Oluyor? E-Devlet Sorgulamaları Paralı Mı Oluyor?