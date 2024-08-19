Dolar ve Euro Haftanın İlk İşlem Gününe Nasıl Başladı?
Yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar döviz kurlarını merak ediyor. İşte 19 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar/TL saat 07.12 itibarıyla 33,6698 (alış) 33,7111'den (satış) işlem görürken euro ise aynı saat itibarıyla 37,2617 TL seviyelerinde seyrediyor.
DÖVİZDE GEÇEN HAFTANIN BİLANÇOSU
Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 33,7010 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 1,16 yükselişle 37,0610 lira olmuştu.
Geçen hafta 42,7580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,63 artarak 43,4530 liraya yükselmişti.
İsviçre frangı ise yatay seyirle 38,8170 liradan alıcı bulmuştu.
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