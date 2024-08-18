Hatice Kolçak: Ne Altın Ne Dolar, Yatırım Yapan Rekor Kazanacak

Yatırım uzmanı Kolçak, yatırımcılara gümüşü portföylerine eklemelerini tavsiye ederek, gümüşün hem endüstriyel talep hem de yatırım talebi açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kolçak, “Altın ve doların yanı sıra gümüşe de yatırım yaparak portföy çeşitliliği sağlanabilir ve olası riskler minimize edilebilir” diyerek, farklı yatırım araçlarının önemini vurguladı.