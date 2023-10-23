Dolandırıcılık yaptığı için pişman oldu, kendisini ihbar etti: 650 TL'ye 46 yıl 8 ay hapis

Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları lüks yaşantılarıyla dikkatleri çeken ve son dönemde 'kara para aklama', 'vergi kaçırma' gibi suçlamalarla yargı süreci başlatılan Dilan Polat - Engin Polat çifti gündemdeki yerini korurken, ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İbrahim Kara isimli yurttaşın 'dolandırıcılık' hikayesini köşesine taşıdı.

Buna göre Kara, altı yıl önce Facebook'ta 'Aktif Kredi' adlı bir sayfa açtı. Sayfada "Bankadan kredi çıkartamayanlara kredi çıkarılır" diye yazdı. İletişime geçenlerden masraf adı altında 30-100 TL arasında para istedi. 14 kişi kartsız işlemle para gönderdi. Gönderilen toplam miktar, 650 TL.

'VİCDAN AZABI DUYUP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ'

Kara, vicdan azabı duyup 13 Temmuz 2017'de Bursa Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek, kendisini ihbar etti. "Aldığı parayla işlem yapmadığını, pişman olduğunu" söyledi.

Kara'ya 'bilişim sistemleri araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Kara'ya para gönderen 14 kişinin ifadesini aldı. Yedisi şikayette bulunmadı. Üçü para yatırmadığını söyledi. Dördü şikayetçi oldu.

Üstelik şikayetçilerden "600 TL yolladım" diyen birinin aslında 30 TL ve 450 TL gönderdiğini iddia eden bir diğerinin 50 TL havale ettiği belirlendi. Hatta bu kişi mahkemeyi yanıltmaya çalışarak "450 TL zararım oldu. Zararımdan 300 TL'nin karşılanmasını istiyorum" dedi; almadığı paradan 'indirime gitti.'

'ZARARI KARŞILAMAK İSTERİM'

Dava görülürken Kara, İzmir Dikili'de bir devremülk sitesinde işçiydi. İstanbul'da baba evine gönderilen tebligat geri döndüğü için gözaltına alındı.

İfadesinde şöyle dedi: "Daha önce Facebook'ta dolandırılmıştım. O sinirle böyle bir şey yaptım. Pişman olup polise başvurdum. Bütün dokümanları verdim. Haber vereceklerini söylemişlerdi, haber alamadım. Mağdurlara ulaşamadım. Mağdurların zararını karşılamak isterim."

Ancak mahkeme, Kara'ya bu zararı ne şekilde karşılayacağını söylemedi. Heyet, bir sonraki duruşmada, her suçtan ayrı ayrı ceza vereceğini, Türk Ceza Kanunu'nun 168. maddesinin 'i' fıkrasını uygulamayacağını bildirdi: "Sanık dava açılmadan önce pişmanlık gösterip zararı karşılarsa ceza üçte ikiye indirilir."

Kara, gidip kendisini ihbar ettiği ve zararı karşılamak istediğini söylediği halde Emniyet'te "Parayı şuraya yatır" diye yol gösterilmediği için haktan yararlanamadı.

Şikayetçilerin banka hesap numaralarını bilmediği için kendisi de ödeyemedi.

Daha doğrusu mahkeme tarafından parayı nereye yatıracağının söyleneceğini sanıyordu. Nitekim 14 Ocak 2021'deki duruşmada "Vicdanen rahatsız olduğum için kendim gidip polise anlattım. Bu insanların parasını ödemek istiyorum" dedi.

46 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Saymaz, yargılamanın Kara'nın haberi olmadan 13 Nisan 2021'de sonuçlandığını, her bir dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 80 TL para cezası verildiğini paylaştı. Yani toplamda 46 yıl, 8 ay.

Gazeteci, akabinde yaşananları da şöyle anlattı:

"Bu karar Kara'nın MERNİS'te kayıtlı ev adresine değil, anne ve babasının evde olmaması ihtimaline binaen ihtiyaten bildirdiği ağabeyine ait markete gönderildi. Tebligat marketten dönünce karar ilanen tebliğ edildi. Oysa MERNİS'te kayıtlı evine göndermiş olsa belki tebligat eline ulaşacaktı.

Karara itiraz edilmediği için cezası kesinleşti. Kara, 26 Eylül 2023'te ailesini ziyaret için geldiği İstanbul'da havalimanında gözaltına alınarak, Ümraniye Cezaevi'ne kondu. İçeride 26 günü doluyor."

Yazının tamamı.