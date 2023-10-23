Mersin'de eşini silahla vuran kişi intihar etti

Mersin'in Mut ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

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Mersin'de eşini silahla vuran kişi intihar etti

Mut Devlet Hastanesi otoparkında Şuayip Kaya (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Kaya'ya (42) tabancayla ateş etti, ardından kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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