Dolandırıcıların 'Helal Para' Numarası 'Pes' Dedirtti! 'Dindar Bir İnsanım'

Teknolojinin kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber, siber dolandırıcılık vakaları da çoğalmaya başladı. Pek çok farklı yolla dijital kanallardan kişilere ulaşan dolandırıcılar, bu kez de dini hassasiyetlerini kullanmaya çalıştıkları vatandaşları tuzağa düşürdü.

Adının Mehmet Y. olduğunu ve İstanbul’da yaşadığını söyleyen şahıs, sosyal medya platformunda "Mehmet Helal Para" adıyla bir kanal açtı. Şahıs, iletişime geçtiği kişilere dindar bir insan olduğunu söyleyip helal para kazandıracağını vadetti.

'HELAL PARA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Mehmet Y., paylaştığı mesajlarında "Birkaç yıl önce ailemi geçindirecek kadar para kazanmıyordum ve bazen yiyecek alacak param bile yoktu. Zengin bir hayatın hayalini kuruyordum ve başarılı olmak için her gün sıkı çalışıyordum. En sıradan aileden gelen sıradan bir adamım ve her zaman lüks arabalarla gezmeyi, restoranlarda yemek yemeyi, en iyi markaları giymeyi hayal ediyordum. Çalıştım ve para getirecek bir iş alanı aradım, ama en önemlisi helal para olması gerekiyordu. Dindar bir insanım ve bu benim için çok önemli. Birçok insanın benzer bir durumda yaşadığını biliyorum ve bu çok üzücü. Bu yüzden, başkalarına en iyisini hak ettiklerini anlamalarına yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Y., kendisine inanan onlarca kişiden kripto para borsasına katılım payı olarak 2 bin 500’er lira topladı. Mehmet Y. daha sonra da kazançtan komisyon adı altında mağdurlardan para istemeyi sürdürdü. Paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayan bazı mağdurlar, Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bunuldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA