Ankara'da Haniye Suikastı Sonrası Eylem: İsrail Büyükelçiliği Önünde Toplanıldı

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Vatan Partisi üyeleri Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi düzenledi.

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Ankara'da Haniye Suikastı Sonrası Eylem: İsrail Büyükelçiliği Önünde Toplanıldı

Vatan Partisi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da yapılan suikastı protesto etti. Vatan Partisi Ankara Teşkilatı üyeleri, Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde bir araya geldi. Sloganlar atan grup adına basın açıklamasını Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yaptı.

Bursalı, İsmail Heniyye'nin İsrail'e teslim olmayan bütün insanlığın şehidi olduğunu belirterek, "Gazze'de verilen savaş sadece Filistin'in değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin savaşıdır" dedi.

İsrail'in yalnızca Filistin'i hedeflemediğini aktaran Bursalı, "İsrail'in hedefi Türkiyemizi bölerek, vatanımızı bölerek, burada 'Kürdistan' adı altında ikinci bir İsrail kurmaktır. Amerika ve İsrail'in stratejik hedefi budur" diye konuştu.

ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi'nin tarihe gömüleceğini belirten Bursalı, sözlerini "Zafer Filistin'in olacaktır, Türkiye'nin olacaktır" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

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