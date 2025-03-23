Doğu Anadolu’da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu’da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu

Kars-Digor kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürdü. Yoğun kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

SICAKLIKLAR EKSİ 10 DERECEYE DÜŞTÜ

Kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Acısu Deresi ile küçük göletler donarken, ormanlık alanlardaki çeşmeler buz tuttu.

Esnaf Abdullah Kaya, havanın birden soğuduğunu belirterek, "Kar yağışının ardından hava aniden soğudu. Ağaçlar buz tuttu, gece sıcaklık eksi 14 dereceye kadar düştü. Araçların camları tamamen buzla kaplandı." dedi.

KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan’da da soğuk hava etkisini gösterirken, gece sıcaklık sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Soğuk nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Ağrı’da ise yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, köyleri yeniden beyaza bürüdü.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde de Akşar bölgesi ve Sarıçam ormanları kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

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Kaynak: AA

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