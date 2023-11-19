Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buldu

'100. Yılında Cumhuriyet: Türkiye’nin Düzeni; Dün, Bugün, Yarın’: 2. Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buldu.

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Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buldu

Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi’nin geçen sene ilkini düzenlediği Doğan Avcıoğlu Ödül Töreni’nin bu sene ikincisi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Bu sene verilen eser ödüllerinde birinciliği Dr. Fatma Eda Çelik “Kişisel İktidardan Millet Meclisine Saltanattan Cumhuriyete” kitabıyla aldı. Çelik adına ödülü kardeşi Esra Yazıcıoğlu aldı. İkincilik ödülü Doç. Dr. Nevzat Evrim Önal’ın “İnsan Bencil mi?” kitabına verildi.

Onur ödülünün bu seneki sahibi ise “hocaların hocası” olarak bilinen, Prof. Dr. Korkut Boratav oldu. Korkut Boratav adına ödülü Yordam Kitap kurucusu Hayri Erdoğan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den aldı. Ayrıca Korkut Boratav paneli, ödül törenini ve Doğan Avcıoğlu’nu selamladığı mesaj gönderdi.

ÖDÜL TÖRENİ ÖNCESİ PANEL

Sosyal bilimler alanında yazılan eserlere ödül verilen törenden önce yapılan panele Merdan Yanardağ, Gamze Yücesan Özdemir, Orhan Gökdemir, Tülay Gencer ve Barış Zeren konuşmacı olarak katıldı. 100. Yılında Cumhuriyet’in işlendiği panelin başlığı ise Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” eserine atıfla “100. Yılında Cumhuriyet: Türkiye’nin Düzeni; Dün, Bugün, Yarın” oldu. Panelin moderatörlüğünü Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya üstlendi.

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