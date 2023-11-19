Türkiye yağışlı havanın etkisi altında: İşte eğitime ara verilen kentler

Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkili olurken; kimi kentlerde eğitime ara veriliyor.

BOLU

Bolu Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞİLE

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

ZONGULDAK

Batı Karadeniz'de şiddetli fırtına Zonguldak'ta hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

DÜZCE AKÇAKOCA

Düzce'nin Akçakoca ilçesi genelinde gün boyu sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği ilçede birçok ev ve iş yerini su bastı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

SAKARYA HENDEK

Sakarya'nın Hendek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığı tarafından 1 gün ara verildiği duyuruldu.