Bu kez adres Gaziantep: KYK yurdundan asansör düştü

Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının ardından KYK yurtlarında asansör "kazaları" yaşanmaya devam ediyor.

GAZİANTEP'TEKİ KYK'DA ASANSÖR DÜŞTÜ

Bugün Gaziantep Abdülkadir Konukoğlu KYK Yurdu'nda öğrencilerin kullandığı asansör düştü.

Abdülkadir Konukoğlu KYK Yurdu B Blok'taki asansör arızasının bir haftadır devam ettiğini söyleyen öğrenciler bugün asansörün dördüncü kattan önce zemin kata, sonra da -1'inci kata düştüğünü söylediler.

ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

Asansördeki öğrencilerden birinin çenesinin kilitlendiği, bir öğrencinin de baygınlık geçirdiğini ifade eden öğrenciler olay sonrası yaşananları protesto ettiler.

"Susma sustukça sıra, sana gelecek", "Katil KYK" sloganları atan öğrenciler daha sonra yurt yönetimiyle görüştüler.