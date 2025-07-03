Doğal Gaz Hattında Patlama: 3 İşçi Yaralı

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Bursa Nilüfer'de elektrik şebekesi kazısı sırasında doğal gaz hattında yaşanan patlama paniğe yol açtı. Konak Mahallesi Nisa Sokak'ta devam eden çalışmada, iş makinesinin müdahalesiyle doğal gaz borusu patladı ve alevler yükseldi.

İhbar üzerine itfaiye, AFAD, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Polis, güvenlik amacıyla sokağı trafiğe kapatıp çevredeki elektrik ve doğal gaz akışını durdurdu. Yaralılardan biri, ağır yanıklarla Uludağ Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Diğer iki işçi ise ambulansta tedavi gördü.

Doğal gaz hattında onarım çalışmaları devam ederken, kazının nedenlerine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA