Bursa Depremleri Sonrası Marmara Senaryosu Sil Baştan! Riskli Nokta Değişti, 6 Şubat Depremlerini Nokta Atışı Bilen Uzman Açıkladı

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İki gün arayla 3 kez deprem meydana gelen Bursa’da endişe artarken, Deprem Bilimci Serkan İçelli bir il için daha uyardı. Kuzey Anadolu fayının Güney kol tarafındaki depremlerin 6.5 ve 6.8 büyüklüklerinde olabileceğini belirten İçelli, Bursa ile Yalova'nın bu depremlerden etkilenebileceğini söyledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğündeki depremler meydana geldi, gözler yeniden deprem riski olan bölgelere çevrildi. Bursa’daki depremler çevre iller Yalova, İstanbul'un bazı ilçeleri, Balıkesir ve Kocaeli gibi şehirlerde de hissedildi.

6 ŞUBAT'I BİLMİŞTİ

6 Şubat depremlerini yarım saat öncesinde bilmesiyle tanınan Deprem Bilimci Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, hayati açıklamalar yaptı.

İçelli "İznik, Mekece ve Geyve hattımız eğer çalışıyor olursa, orada sismik bir boşluğumuz var. Orada 7.4'lük depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor" dedi.

AMASYA, TOKAT VE ÇORUM…

Merzifon-Esençay fayına dikkat çeken İçelli şunları söyledi: Kuzey Anadolu fayında 1939'dan 1942 ve 1943'teki sıralı depremlere bakacak olursak, yine aynı şekilde Kuzey Anadolu fayında çok büyük bir deprem beklemeyiz. Çünkü buranın yıllık kayma hızı 2.5 santimetre ve şu anda birikmiş olan deformasyon enerjisi ise 6.2 ile 6.4 arasında bir deformasyon var. Yanındaki Merzifon Esençay fayı dediğimiz özellikle Amasya, Tokat ve Çorum bölgesini etkileyecek bir faydır. Bu fay aktif olursa 6.8'lere kadar deprem üretebilir.

İstanbul’a ilişkin de önemli açıklamalar yapan İçelli “İstanbul'da Kuzey Anadolu fayımızın kuzey kolu ve Yalova'dan Armutlu bloğundan aşağı doğru Güney kolumuz geçiyor. Buralar riskli bölgelerdir. İstanbul'da yaşanan son depremler oranın riskli bölge olduğunu gösteriyor. Bundan sonra ise Avcılar segmentine doğru daha dikkatli olmamız gerekiyor. Avcılar segmentinin 6.5 deprem üretecek kapasitesi var” dedi.

' 7.4'LÜK DEPREME HAZIR OLMAMIZ LAZIM'

“İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem senaryosuna hiçbir zaman katılmıyorum” diyen İçelli, “Depremler 6.5 ve 6.8'lere varabilecek büyüklükte olacaktır. Bursa ile Yalova ise büyük bir şekilde etkilenecektir. İznik, Mekece ve Geyve hattımız eğer çalışıyor olursa, orada bir sismik boşluk var. Orada 7.4'lük depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA